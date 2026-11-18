Der Wiener Gemeinderat hat am Mittwoch bis in den Abend getagt. Beschlossen wurden unter anderem der umstrittene Radweg in der Lainzer Straße und Hilfe für Medienbeschäftigte. Lange diskutiert wurde über den Klimafahrplan.

Um 19.28 Uhr endete die Sitzung. Der Radweg in Hietzing und die Hilfe für Medienbeschäftigte sind beschlossen – über das Tempo beim Klimaschutz wird im Gemeinderat weiter gestritten.

Um 19.28 Uhr endete die Sitzung. Der Radweg in Hietzing und die Hilfe für Medienbeschäftigte sind beschlossen – über das Tempo beim Klimaschutz wird im Gemeinderat weiter gestritten.

Ab 1. Jänner 2027 bekommen Beschäftigte, die vom Strukturwandel betroffen sind, über den Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff) zwei Jahre lang Coaching und Beratung für einen Berufsumstieg. Gedacht ist das vor allem für Journalistinnen und Journalisten. Laut Christian Meidlinger (SPÖ) ist in den vergangenen Jahren rund ein Drittel der Jobs im Journalismus verloren gegangen, in Wien seien über 1.000 Journalistinnen und Journalisten arbeitslos. Das Paket wurde mehrstimmig beschlossen, die FPÖ stimmte dagegen.

Streit um die Medienarbeit der Stadt

Ebenfalls mehrstimmig beschlossen wurden mehrjährige Verträge für die digitalen Kanäle der Stadt, etwa wien.gv.at, und für den „Stadt Wien Vorteilsclub“. Laut Katharina Weninger (SPÖ) sinken die Kosten für die digitalen Dienste von 5,8 auf 5,3 Millionen Euro pro Jahr. Die Opposition kritisierte die Ausgaben. Lorenz Mayer (ÖVP) bemängelte fehlende Ausschreibungen und forderte, die Stadtzeitung „Mein Wien“ einzustellen. David Ellensohn (Grüne) verwies auf einen Rechnungshofbericht, der fehlende Transparenz kritisiert. Andreas Bussek (FPÖ) sprach von zu hohen Kosten bei zu wenig Leistung. Maria In der Maur-Koenne (NEOS) verteidigte die Verträge: Die Stadt müsse gerade in Krisen informieren können, die Ausgaben wolle man aber „so gut es geht reduzieren“.

Radweg in Hietzing beschlossen

Nach langer Debatte ist der neue Zwei-Richtungs-Radweg auf der Lainzer Straße im 13. Bezirk beschlossen. Er ist rund 600 Meter lang und soll laut Astrid Rompolt (SPÖ) auch die Schulen in der Umgebung anbinden. Durch die bauliche Trennung sei die Strecke für Radfahrer nicht mehr „lebensgefährlich“. Angelika Pipal-Leixner (NEOS) verwies auf Studien, wonach Geschäfte von Verkehrsberuhigung profitieren. Michael Gorlitzer (ÖVP) kritisierte den Wegfall von bis zu 140 Parkplätzen und Sicherheitsmängel: „Hietzing ist kein Verkehrsexperiment.“ Klemens Resch (FPÖ) bemängelte die Kosten von 2,5 Millionen Euro. Kilian Stark (Grüne) begrüßte den Radweg. Die FPÖ verlangte eine namentliche Abstimmung, bekam dafür aber nur 19 Stimmen und damit keine Mehrheit. Der Sachkredit wurde mehrstimmig angenommen.

Grüne kritisieren Klimafahrplan

Am Nachmittag setzten die Grünen den Klimafahrplan der Stadt auf die Tagesordnung. Wien sei „nicht schnell genug“, sagte Kilian Stark. Der Anteil des Autoverkehrs liege bei 26 Prozent statt der angepeilten 20 Prozent. Beim Anschluss an die Fernwärme gehe zu wenig weiter, gleichzeitig würden Fernwärme und Öffi-Tickets teurer. Stadtrat Peter Kraus (Grüne) kritisierte, dass die Jahreskarte um rund 100 Euro teurer wird. Josef Taucher (SPÖ) hielt dagegen: Wien habe seinen CO2-Ausstoß in den vergangenen Jahren halbiert und sei ein „Klimaleuchtturm“. Stefan Gara (NEOS) verwies auf sieben geplante Geothermie-Standorte für 200.000 Haushalte. Martin Flicker (ÖVP) sah bei Wärmewende und Mobilität „Nachholbedarf“, Maßnahmen müssten aber wirtschaftlich tragbar sein. Die FPÖ lehnte einen Zwang zum Umstieg von Gas ab. Michael Stumpf (FPÖ) nannte die Forderungen der Grünen „pure Ideologie“. Klemens Resch hielt eine Halbierung des Autoverkehrs für unrealistisch, unterstützte aber die Forderung, die Öffi-Preiserhöhungen zurückzunehmen. Der Dringliche Antrag wurde an die zuständigen Stadträte weitergeleitet. Angenommen wurde ein gemeinsamer Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS für einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Heizsystemen.

Weitere Beschlüsse

Amtshaus Hietzing: Die Sanierung samt Dachausbau wurde einstimmig beschlossen.

Die Sanierung samt Dachausbau wurde einstimmig beschlossen. Wohnbau in Kagran: Ein Baurechtsvertrag für geförderte Wohnungen wurde mehrstimmig angenommen. Den Antrag der ÖVP auf einen Baustopp beim Projekt „Am Rain“ in Breitenlee lehnte die Mehrheit ab.

Ein Baurechtsvertrag für geförderte Wohnungen wurde mehrstimmig angenommen. Den Antrag der ÖVP auf einen Baustopp beim Projekt „Am Rain“ in Breitenlee lehnte die Mehrheit ab. Kinder und Bildung: Förderungen für das Therapieinstitut Keil und Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder wurden einstimmig beschlossen.

Förderungen für das Therapieinstitut Keil und Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder wurden einstimmig beschlossen. WIENXTRA: Die Förderung für Workshops an Schulen, etwa zu Social Media und Zivilcourage, wurde mehrstimmig beschlossen. Bernd Saurer (FPÖ) sprach von einer „Spielwiese der SPÖ“, Lukas Burian (NEOS) und Nikola Poljak (SPÖ) verteidigten die Förderung.

Um 19.28 Uhr endete die Sitzung. Der Radweg in Hietzing und die Hilfe für Medienbeschäftigte sind beschlossen – über das Tempo beim Klimaschutz wird im Gemeinderat weiter gestritten.

Die Beschlüsse im Überblick waff-Paket für Medienbeschäftigte: mehrstimmig, FPÖ dagegen

mehrstimmig, FPÖ dagegen Verträge Medienarbeit und Vorteilsclub: mehrstimmig

mehrstimmig Radweg Lainzer Straße: mehrstimmig, namentliche Abstimmung abgelehnt

mehrstimmig, namentliche Abstimmung abgelehnt Ausstieg aus fossilen Heizsystemen: Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS angenommen

Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS angenommen Amtshaus Hietzing, Kinder- und Bildungsförderungen: einstimmig

einstimmig Baurecht Kagran, WIENXTRA: mehrstimmig

mehrstimmig Anträge der Opposition: keine Mehrheit

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert