Erst Sonne, dann Regen: Am Donnerstag, dem 19. November, startet Wien noch mit etwas Sonnenschein in den Tag. Laut GeoSphere Austria ziehen später dichte Wolken auf, bevor Regen und kräftiger Wind folgen.

Der Donnerstag beginnt in Wien mit etwas Sonnenschein und dünnen Wolken. Bereits im Laufe des Vormittags wird die Bewölkung dichter. Am Nachmittag setzt leichter Regen ein, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Am Abend wird es windiger

Tagsüber weht zunächst schwacher bis mäßiger Südostwind. Gegen Abend dreht der Wind auf West und frischt deutlich auf. Dabei sind lebhafte bis kräftige Windböen möglich.

Die Höchsttemperatur liegt in Wien bei rund 11 bis 13 Grad. In der Nacht lockert es zeitweise auf, die Temperaturen sinken auf etwa 9 bis 10 Grad.