Gute Nachrichten für Marktliebhaber in Wien: Nach einer erfolgreichen sechswöchigen Testphase wird der Genussmarkt am Nußdorfer Markt in Döbling zur Dauereinrichtung. Besucher können sich auf zahlreiche Schmankerl freuen.

Was ursprünglich nur als sechswöchiger Versuch geplant war, wird nun zur dauerhaften Einrichtung: Der wöchentliche Genussmarkt am Nußdorfer Markt in Wien-Döbling bleibt bestehen. Ausschlaggebend dafür waren laut Stadt Wien die positive Resonanz und das große Interesse der Besucher.

Jeden Donnerstag regionale Schmankerl

Ab Donnerstag, dem 19. November 2026, findet der Genussmarkt regelmäßig von 9 bis 17 Uhr in der Sickenberggasse im 19. Wiener Gemeindebezirk statt. In den vergangenen sechs Wochen präsentierten insgesamt elf Marktstandbetreiber ihr vielfältiges Sortiment. Das Angebot reicht von frischem Obst und Gemüse über Bio-Fisch, Backwaren, Fleischprodukte und Honig bis hin zu Spezialitäten der österreichischen und orientalischen Küche aus Wiener Produktion.

Nachfrage größer als das Platzangebot

Besonders erfreulich für die Organisatoren: Alle elf bisherigen Betriebe werden ihre Stände auch künftig betreiben. Darüber hinaus gibt es bereits weitere Interessenten. Die Nachfrage nach Standplätzen übersteigt derzeit sogar die verfügbaren Kapazitäten. Damit wird der Genussmarkt zu einem fixen Bestandteil des Nußdorfer Markts und bietet den Wienern auch weiterhin eine regelmäßige Einkaufsmöglichkeit für kulinarische Spezialitäten.