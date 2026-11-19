Zwei tote Jungschwäne an der Neuen Donau in Wien geben Rätsel auf. Die Obduktion zeigt massive innere Verletzungen. Tierschutz Austria spricht von Tierquälerei und erstattet Anzeige.

Ein erschütternder Fund an der Neuen Donau in Wien: Vor wenigen Tagen wurden am rechten Donauufer zwei junge Schwäne tot entdeckt. Nun liegen die Ergebnisse der Obduktionen vor – und diese zeichnen ein erschreckendes Bild. Beide Tiere erlitten schwere innere Verletzungen durch massive stumpfe Gewalteinwirkung. Tierschutz Austria spricht von Tierquälerei und fordert eine umfassende Aufklärung der Todesfälle.

Massive innere Verletzungen festgestellt

Die beiden Jungschwäne wurden am rechten Ufer der Neuen Donau auf Höhe des Stromkilometers 9,3 gefunden. Laut Tierschutz Austria befanden sich beide Tiere in einem guten Ernährungs- und Erhaltungszustand. Hinweise auf eine tödliche Infektionskrankheit konnten bei den Untersuchungen nicht festgestellt werden. Die Obduktionsberichte dokumentieren jedoch schwere Verletzungen. Bei einem der Schwäne war die Leber mehrfach eingerissen. Zudem wurden starke Blutungen in der Brustmuskulatur sowie massive Blutungen in die Bauchhöhle festgestellt. Auch der zweite Jungschwan wies schwere Blutungen im Brustbereich und Verletzungen an der Leber auf. Zusätzlich wurden eine blutende Wunde am Schnabel, Verletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie ein durchtrennter Schnabelhöcker dokumentiert.

©Tierschutz Austria – Wiener Tierschutzverein

„Das ist kein Unfall, das ist Tierquälerei“

Für Tierschutz Austria lassen die Ergebnisse keinen Zweifel daran, dass die Tiere durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sind. „Die Befunde sind eindeutig und erschütternd. Zwei gesunde Jungschwäne sind durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Das ist kein Unfall, das ist Tierquälerei“, erklärt Michaela Lehner von Tierschutz Austria. Die Organisation kündigt deshalb rechtliche Schritte an. „Wir erstatten Anzeige und erwarten, dass die Todesfälle restlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wer so etwas tut, gehört vor Gericht“, betont Lehner. Wie genau es zu den tödlichen Verletzungen kam und wer dafür verantwortlich sein könnte, ist derzeit nicht geklärt.

Tierschutz Austria sucht Zeugen

Um die Hintergründe der Todesfälle aufzuklären, bittet Tierschutz Austria nun die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Personen, die im Oktober im Bereich der Neuen Donau am rechten Ufer auf Höhe des Stromkilometers 9,3 verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich per E-Mail an office@tierschutz-austria.at zu wenden.