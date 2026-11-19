Ein 48-Jähriger wurde am Mittwochabend in einer Obdachlosenunterkunft in Wien reglos und mit einer Kopfverletzung entdeckt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen.

Am späten Mittwochabend, dem 18. November 2026, kam es in einer Wiener Obdachlosenunterkunft zu einem Polizeieinsatz. „Eine Mitarbeiterin der Unterkunft hatte den Mann am Boden liegend entdeckt und umgehend die Einsatzkräfte verständigt“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Der Mann wies eine Kopfverletzung auf. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.

Jede Hilfe zu spät

Als die Beamten der Polizeiinspektion Preindlgasse am Einsatzort eintrafen, versuchten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien bereits, den Mann wiederzubeleben. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Versorgung. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. „Trotz sämtlicher Bemühungen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen“, so die Polizei.

Blut an 41-Jährigem entdeckt

Im selben Zimmer befand sich ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der beim Eintreffen der Polizei schlief. „An dem Mann wurden Blutanhaftungen festgestellt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien. Aufgrund der Umstände konnte eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurde das Landeskriminalamt Wien zu den Ermittlungen hinzugezogen. Wie Mitarbeiter der Unterkunft angaben, soll der 41-Jährige in der Vergangenheit wiederholt aggressives Verhalten gezeigt haben. Aus diesem Grund forderte die Polizei zur Absicherung Kräfte der Sondereinheit WEGA an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich festgenommen.

Todesursache noch offen

Ob der 41-Jährige etwas mit dem Tod des 48-Jährigen zu tun hat, ist derzeit noch unklar. Auch die genauen Todesumstände stehen noch nicht fest. „Eine gerichtsmedizinische Obduktion zur Klärung der Todesursache sowie die Vernehmung des Festgenommenen stehen noch aus“, teilt die Landespolizeidirektion Wien mit. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.