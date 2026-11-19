Gestern Nachmittag wurde ein achtjähriger Bub beim Zünden eines pyrotechnischen Gegenstandes in Wien-Donaustadt schwer verletzt.

Nach einem Böller-Unfall wurde ein Bub (8) mit schweren Verletzungen in den Schockraum gebracht.

Nach einem Böller-Unfall wurde ein Bub (8) mit schweren Verletzungen in den Schockraum gebracht.

Eine Anrainerin hatte den Buben in Wien-Donaustadt beim Hantieren mit dem pyrotechnischen Gegenstand beobachtet. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall und sah, wie das Kind mit stark blutender Hand am Boden lag. Umgehend wurden die Einsatzkräfte verständigt, teilt die Wiener Polizei mit.

Schwerverletzter Bub in Schockraum gebracht

Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien leisteten mehrere Passanten, darunter eine Krankenschwester, Erste Hilfe. Die Rettungskräfte übernahmen die notfallmedizinische Versorgung des Achtjährigen und brachten ihn mit schweren Verletzungen an einer Hand sowie im Bereich des Oberkörpers in den Schockraum eines Krankenhauses.

Polizei ermittelt zur Herkunft des Böllers

Ein Freund des verletzten Buben gab gegenüber den einschreitenden Polizisten der Polizeiinspektion Puchgasse an, dass der Achtjährige den pyrotechnischen Gegenstand zuvor von einem anderen Minderjährigen geschenkt bekommen haben soll. Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Herkunft des pyrotechnischen Gegenstandes sind Gegenstand laufender Ermittlungen, heißt es abschließend.