In Wien-Floridsdorf sollen zwei Jugendliche Steine von einer Brücke auf fahrende Autos geworfen haben. Eine Windschutzscheibe wurde erheblich beschädigt. Auf der A22 lagen rund 30 faustgroße Steine.

Zwei Jugendliche sollen in Wien Steine von einer Brücke auf die A22 geworfen haben. Ein Auto wurde beschädigt, ein Polizist verletzt. Rund 30 faustgroße Steine lagen auf der Fahrbahn.

Zwei Jugendliche sollen in Wien Steine von einer Brücke auf die A22 geworfen haben. Ein Auto wurde beschädigt, ein Polizist verletzt. Rund 30 faustgroße Steine lagen auf der Fahrbahn.

Am Dienstagabend, dem 17. November 2026, kam es gegen 19.15 Uhr im Bereich der A22 Nordbrücke in Wien-Floridsdorf zu einem gefährlichen Vorfall. Zwei Jugendliche sollen von einer Geh- und Radwegbrücke Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben. „Dabei wurde die Windschutzscheibe eines Pkw erheblich beschädigt. Der Lenker blieb unverletzt“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Flucht vor der Polizei

Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien entdeckten auf der Brücke zwei Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Als die Polizisten sie kontrollieren wollten, flüchteten beide zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es einem Beamten, einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger anzuhalten. Die Verfolgung blieb allerdings nicht ohne Folgen: „Während der Verfolgung kam ein Polizist zu Sturz und wurde dabei verletzt“, heißt es seitens der Polizei.

Rund 30 Steine entdeckt

Damit war der Einsatz noch nicht beendet. Bei einer anschließenden Überprüfung der A22 machten die Einsatzkräfte eine weitere Entdeckung. „Bei einer anschließenden Überprüfung der Fahrbahn entdeckten die Einsatzkräfte in beiden Fahrtrichtungen insgesamt rund 30 faustgroße Steine“, teilt die Landespolizeidirektion Wien mit. Um eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde die Reinigung der Fahrbahn umgehend veranlasst.

Zweiter Jugendlicher gesucht

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern weiterhin an. Auch die Identität des zweiten Jugendlichen ist noch ungeklärt. Zuständig sind die Kriminalsachbearbeiter der Polizeiinspektion Handelskai. Für den angehaltenen 14-Jährigen hat der Vorfall bereits rechtliche Folgen: „Der beschuldigte 14-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Wien.