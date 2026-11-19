Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse nahmen gestern Früh einen 25-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, drei Passanten im Alter von 19, 35 und 54 Jahren ohne erkennbares Motiv attackiert zu haben.

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht drei Personen in Wien körperlich attackiert zu haben.

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht drei Personen in Wien körperlich attackiert zu haben.

Der Tatverdächtige soll die Männer zunächst kurz angesprochen und ihnen anschließend unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Alle drei Männer wurden durch die Angriffe verletzt, teilt die Wiener Polizei mit.

Aussage verweigert und auf freiem Fuß angezeigt

Der 25-Jährige verweigerte bei seiner Vernehmung die Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.