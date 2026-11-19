Die Schnitzel ragten über den Tellerrand, der Wiener Schmäh gehörte dazu. Doch im Gasthaus Kopp in der Brigittenau bleibt die Küche für immer kalt. Nach mehr als 60 Jahren hat der Familienbetrieb wegen einer Insolvenz geschlossen.

Die Schnitzel ragten oft weit über den Tellerrand hinaus, die Gaststube war mit Holz vertäfelt und der Wiener Schmäh gehörte hier genauso dazu wie die Hausmannskost.

Die Schnitzel ragten oft weit über den Tellerrand hinaus, die Gaststube war mit Holz vertäfelt und der Wiener Schmäh gehörte hier genauso dazu wie die Hausmannskost.

Die Schnitzel ragten oft weit über den Tellerrand hinaus, die Gaststube war mit Holz vertäfelt und der Wiener Schmäh gehörte hier genauso dazu wie die Hausmannskost. Wer in Wien ein richtig uriges Gasthaus suchte, landete nicht selten beim Kopp in der Brigittenau. Doch an der Ecke Engerthstraße und Donaueschingenstraße wird nun nicht mehr gekocht. Nach mehr als sechs Jahrzehnten hat das traditionsreiche Familienunternehmen seine Türen geschlossen. Der Grund dafür ist eine Insolvenz.

Ein Zettel verkündet das Ende

Seit Mitte November stehen Gäste vor verschlossenen Türen. Ein Aushang am Eingang des Gasthauses in der Engerthstraße 104 macht deutlich, dass es sich nicht bloß um eine vorübergehende Pause handelt. „Nach über 60 Jahren bleibt unsere Küche ab sofort für immer kalt“, heißt es darin. Mit diesen Worten verabschiedet sich die Betreiberin von ihren Gästen und bedankt sich für die jahrzehntelange Treue. Für viele Stammgäste bedeutet die Schließung das Ende eines vertrauten Treffpunkts. Das Gasthaus war weit über die Brigittenau hinaus bekannt. Nicht zuletzt wegen seiner außergewöhnlich großen Schnitzel, für die manche Gäste eigens in den 20. Bezirk kamen.

Drei Generationen führten das Gasthaus

Die Geschichte des Kopp reicht bis in die frühen 1960er-Jahre zurück. Damals begann die Familie mit dem Wirtshausbetrieb, der später als Gasthaus weitergeführt wurde. Insgesamt drei Generationen waren an der Geschichte des Lokals beteiligt. Auf der eigenen Website beschrieb sich das Unternehmen als bodenständig und traditionsbewusst. Wiener Klassiker wie Schnitzel, Fiakergulasch oder Topfenstrudel standen im Mittelpunkt. Dabei ging es vielen Besuchern nicht nur ums Essen. Die alte Holzeinrichtung, die Stammtische und das unkomplizierte Miteinander machten den Charakter des Gasthauses aus. Das Kopp war eines jener Wiener Beisln, in denen Einheimische und Touristen gleichermaßen Platz fanden.

Insolvenz besiegelt das Aus

Hinter der Schließung stehen finanzielle Schwierigkeiten. Wie aus den Informationen des Kreditschutzverbandes KSV1870 hervorgeht, wurde am 13. November 2026 am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen der Betreiberin Anna Kopp-Varga eröffnet. Die 86-Jährige führte das Gasthaus als Einzelunternehmen. Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbandes konnte sie ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 22. Dezember 2026 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung ist für den 5. Jänner 2027 vorgesehen.