Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde am Donnerstag, dem 19. November 2026, über das Vermögen der Erika Martetschläger GesmbH ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das Unternehmen betreibt eine Pfandleihe und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1975, die Gesellschaft wurde 1988 gegründet. Derzeit beschäftigt der Betrieb drei Mitarbeiter.

Rund 14 Millionen Euro an Forderungen

Laut AKV sind von der Insolvenz derzeit zehn Gläubiger mit Forderungen in Höhe von insgesamt rund 14 Millionen Euro betroffen. Das Unternehmen hat sich auf Pfanddarlehen spezialisiert. Dabei können Kunden beispielsweise ihr Fahrzeug oder ihre Lebensversicherung als Sicherheit für einen Kredit einsetzen. Als wesentliches Vermögen nennt der AKV offene Forderungen aus diesen Pfandgeschäften sowie Beteiligungen an mehreren Immobilien.

Warum das Unternehmen insolvent wurde

Als Grund für die finanziellen Schwierigkeiten gibt das Unternehmen laut AKV Probleme mit seinen Banken an. Eine finanzierende Bank habe bestehende Kreditlinien nicht verlängert. In weiterer Folge habe auch ein zweites Kreditinstitut seine Kredite zur Rückzahlung fällig gestellt. Das Unternehmen habe noch versucht, eine Insolvenz durch eine außergerichtliche Abwicklung zu verhindern. Diese Bemühungen seien jedoch gescheitert. „Die Insolvenzschuldnerin hat ihren Antrag ausdrücklich mit dem Ziel eingebracht, das Unternehmen bestmöglich abzuwickeln“, heißt es in der AKV-Aussendung abschließend. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Günther Hödl aus Wien bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 25. Jänner 2027 anmelden. Die Prüfung der Forderungen ist für den 8. Februar 2027 vorgesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert