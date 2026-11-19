Drei Männer sollen in mehreren Wiener Bezirken Bargeld aus Jackentaschen gestohlen haben. Dabei nutzten sie laut Polizei eine besondere Masche. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro.

Eine geschickte Diebstahls-Masche wurde in Wien am 17. November von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien aufgedeckt. Drei Männer – im Alter von 34, 38 und 41 Jahren – wurden bei mutmaßlichen Taschendiebstählen in Donaustadt auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Nicht der erste Diebstahl

Den Tatverdächtigen werden bislang sechs Taschendiebstähle in mehreren Wiener Gemeindebezirken zugeordnet. Insgesamt soll dabei ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden sein. Die Männer haben sich hierbei eine besonders gefinkelte Masche einfallen lassen: Sie setzten sich in Lokalen und Gastgärten direkt hinter potentielle Opfer, die ihre Jacken über den Rückenlehnen der Sessel gehängt hatten. Im Anschluss legten die Männer ihre eigenen Jacken als Sichtschutz darüber, um so unbemerkt Bargeld aus den Geldbörsen entnehmen zu können. Diese gaben sie dann wieder zurück, damit die Diebstähle möglichst lange unbemerkt blieben.

Tatverdächtige sind geständig

Bei den Vernehmungen zeigten sich alle drei Männer geständig und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde zudem ein 45-jähriger algerischer Staatsbürger angetroffen, der sich unrechtmäßig im österreichischen Bundesgebiet aufhielt und daraufhin festgenommen wurde.

Beliebte Tricks von Taschendieben

Meist gehen die Taschendiebe mit ihrem Opfer auf „Tuchfühlung“. Erst wird es an-

gerempelt, dann bestohlen. Eine andere sehr beliebte „Masche“ ist es, die Opfer mit Eis, Ketchup oder Senf zu beschmutzen. Die Täter sind beim Abwischen behilflich und können so unbemerkt in die Taschen greifen. Die Polizei rät dazu niemals viel Bargeld bei sich zu tragen und die Wertsachen auf mehrere Taschen zu verteilen. Außerdem hilft es die Handtasche an der Körpervorderseite zu tragen.