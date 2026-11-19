Polizei und Rettung mussten am Donnerstag zu einer Mittelschule in Wien ausrücken. Dort soll Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Mehrere Menschen benötigten medizinische Hilfe.

Ein Vorfall an einer Wiener Mittelschule beschäftigte am Donnerstagnachmittag (19. November) die Einsatzkräfte. Gegen 15.30 Uhr wurden Polizei und Rettung zur Kölblgasse im Bezirk Landstraße gerufen, wie heute.at berichtet. Der Grund: Im Inneren des Schulgebäudes soll jemand Pfefferspray freigesetzt haben.

Rettung kümmerte sich um sieben Betroffene

Durch den Vorfall benötigten sieben Personen medizinische Betreuung. Die Wiener Berufsrettung versorgte sie direkt vor Ort. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden. Wer genau betroffen war, steht bislang nicht fest. Auch über die Art und das Ausmaß der gesundheitlichen Beschwerden gibt es noch keine näheren Informationen.

Polizei ermittelt gegen zwei Verdächtige

Bei ihren bisherigen Nachforschungen konnte die Polizei laut Bericht zwei Personen als Verdächtige ausfindig machen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch offen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.