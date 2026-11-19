Autofahrer müssen am Freitag, dem 20. November, in Wien mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Zwei Demonstrationen führen durch die Innenstadt. Laut ÖAMTC wird die Ringstraße voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt.

Am Freitag ist wieder Geduld angesagt: Zwei geplante Demonstrationen werden in der Wiener Innenstadt für Staus sorgen. Laut ÖAMTC Mobilitätsinformationen soll die Ringstraße voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt sein.

Startet bereits in Morgenstunden

Ab 9.30 Uhr startet die erste Demonstration beim Universitätsring und geht über die Ringstraße Richtung Parlament. Das Ende der Veranstaltung ist mit ca. 14 Uhr eingeplant. Gegen 15 Uhr startet dann die zwei Demonstration beim Christian-Broda-Platz und zieht über die Mariahilfer Straße, die Babenbergerstraße, die Ringstraße und das Burgtor zum Heldenplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Mit Staus und Verzögerungen muss man vor allem auf der Ringstraße rechnen, der gesamten Zweierlinie, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, auf der Rechten Wienzeile, der Lothringerstraße sowie auf den Zufahrten zum Ring wie etwa Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße und Burggasse rechnen.

ÖAMTC Tipp

Die Bereiche sollten möglichst über den Gürtel bzw. die A23 umfahren werden. Öffentlich sollte auf die U-Bahn ausgewichen werden.