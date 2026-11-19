3,50 Euro für einen halben Liter Wasser: Eine Rechnung aus dem bekannten Wiener Café sorgt für Kritik. Ein Gast macht seinem Ärger auf Facebook Luft und stellt den Preis für das „Wiener Wasser“ infrage.

Ein ausufernder Kaffeehaus Besuch war es nicht: Ein Kaffee, ein Glas Wein und dazu etwas Wasser. Doch die Rechnung die ein Facebook-User im Anschluss serviert bekam, verärgerte ihn sehr. 3,50 Euro waren dem Mann für einen halben Liter Leitungswasser verrechnet worden. Dem Ärger machte er auf Facebook Wind. Der Beitrag löste dort geradezu eine Debatte aus. Die meisten User pflichte ihm bei, andere finden den Post übertrieben. Das Café sei bekannt für höhere Preise, damit müsse man rechnen meinen andere.

7 Euro pro Liter

„Das sind 7 Euro pro Liter, für Wasser aus der Leitung“, schreibt der User in seinem Beitrag. Er merkt außerdem an, dass das Wasser somit mehr als die Hälfte des bestellten Weins koste. „Der Wein hat immerhin einen Jahrgang und eine Rebsorte, das Wasser hat einen Hahn.“ Im Anschluss erteilt der Herr scherzhaft den Tipp Wasser dort nur mit schriftlicher Preisauskunft zu bestellen, oder am besten von zu Hause mitzubringen, es sei ja dasselbe Wasser. Ob und wie der Preis bei der Bestellung kommuniziert wurde, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 18:32 Uhr aktualisiert