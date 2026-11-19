In Wien zeigt sich das Wetter am Freitag, dem 20. November, von seiner wechselhaften Seite. Neben sonnigen Abschnitten ziehen immer wieder Wolken durch. Am Abend sind auch Regenschauer möglich.

Der Freitag bringt in Wien einen Mix aus Sonne und Wolken. Ab dem späten Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer, besonders in den Abendstunden. Dazu weht lebhafter bis starker Westwind. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 Grad in der Früh und rund 14 Grad am Nachmittag.