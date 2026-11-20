Tesla steht in Österreich möglicherweise ein größerer Rechtsstreit bevor. Zwei Wiener Anwaltskanzleien gehen gegen Tesla Motors Austria vor, weil zahlreiche Fahrzeuge nach ihrer Darstellung nicht halten können, was beim Verkauf versprochen wurde. Im Mittelpunkt steht die Technik für vollständig autonomes Fahren. Einige Käufer bezahlten dafür mehrere Tausend Euro zusätzlich. Nun stellt sich heraus, dass der verbaute Bordcomputer nach Angaben der Anwälte für die versprochene Funktion nicht leistungsfähig genug ist. Die Kanzleien schätzen, dass rund 30.000 Fahrzeuge in Österreich betroffen sein könnten.

Tausende Euro für autonomes Fahren bezahlt

Tesla bewarb Fahrzeuge jahrelang damit, dass die notwendige Technik für künftig vollständig autonomes Fahren bereits eingebaut sei. Wer wollte, konnte zusätzlich ein Softwarepaket namens „Full Self-Driving“ (FSD) erwerben. Dafür wurden teilweise bis zu 7.500 Euro verlangt. Die Idee dahinter: Sobald die entsprechende Software verfügbar ist und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, sollte das Auto weitgehend selbstständig fahren können. Doch genau hier liegt das Problem. Laut den beiden Wiener Kanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner Lehner Zuschin reicht der in vielen Fahrzeugen verbaute Bordcomputer „Hardware 3“ dafür nicht aus. Auch Tesla-Chef Elon Musk habe inzwischen eingeräumt, dass für vollständig autonomes Fahren leistungsfähigere Hardware notwendig sei. Das bedeutet allerdings nicht, dass die vorhandenen Fahrassistenzsysteme generell nicht funktionieren.

Bis zu 30.000 Fahrzeuge in Österreich betroffen?

Die Anwälte gehen davon aus, dass in Österreich schätzungsweise 30.000 Fahrzeuge betroffen sein könnten. Im Fokus stehen vor allem Tesla Model 3, die bis etwa Herbst 2023 produziert wurden, sowie Model Y, die je nach Produktionsstandort bis Anfang beziehungsweise Sommer 2024 noch mit Hardware 3 ausgestattet wurden. Besonders interessant: Auch Tesla-Besitzer, die das kostenpflichtige Softwarepaket gar nicht gekauft haben, könnten nach Ansicht der Kanzleien Ansprüche haben. Denn die technische Voraussetzung für autonomes Fahren sei bereits beim Fahrzeugverkauf beworben worden. Ob tatsächlich ein rechtlicher Anspruch besteht, hängt allerdings vom jeweiligen Kaufvertrag und den konkreten Umständen ab. Die Zahl von 30.000 Fahrzeugen ist eine Schätzung der Anwälte und keine behördlich bestätigte Zahl.

Anwälte bereiten rechtliche Schritte vor

Die beiden Kanzleien vertreten nach eigenen Angaben bereits Hunderte österreichische Tesla-Besitzer. In einer gemeinsamen Aussendung vom 19. November 2026 erklären sie, Tesla bereits schriftlich zur Behebung des behaupteten Mangels aufgefordert zu haben. Nun werden rechtliche Schritte vorbereitet. Dabei geht es unter anderem um Gewährleistung, Schadenersatz und mögliche Ansprüche wegen Irrtums. Denkbar wären nach Einschätzung der Anwälte je nach Einzelfall eine Kaufpreisminderung oder sogar die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Ob diese Forderungen vor Gericht erfolgreich wären, ist derzeit offen. Tesla Motors Austria und Tesla Europe waren laut einem APA-Bericht zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

So können Tesla-Besitzer ihr Auto überprüfen

Wer einen Tesla fährt, kann selbst nachsehen, welcher Bordcomputer eingebaut ist. Dafür öffnet man im Fahrzeugmenü den Bereich „Steuerung“, anschließend „Software“ und schließlich „Zusätzliche Fahrzeuginformationen“. Unter „Autopilot-Computer“ beziehungsweise „FSD-Computer“ wird die verbaute Hardwaregeneration angezeigt. Steht dort Hardware 3, könnte das Fahrzeug für die angekündigte rechtliche Auseinandersetzung relevant sein. Über die Internetseite kein-autonomes-fahren.at bieten die beteiligten Kanzleien eine kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung an. Eine Anmeldung bedeutet noch keine Verpflichtung, sich an einem Gerichtsverfahren zu beteiligen. Für weitere rechtliche Schritte können allerdings Kosten entstehen, über die laut Kanzlei gesondert informiert wird.

Auch in Deutschland gab es bereits ein Urteil

Dass die Diskussion um Teslas Versprechen nicht neu ist, zeigt ein Fall aus Deutschland. Dort entschied das Landgericht Darmstadt bereits 2022 in einem Verfahren zugunsten eines Tesla-Käufers, der wegen der versprochenen autonomen Fahrfunktionen geklagt hatte. Dieses Urteil lässt sich allerdings nicht automatisch auf sämtliche österreichischen Tesla-Besitzer übertragen. Auch die Bezeichnung des Systems ist inzwischen umstritten: In Europa wurde „Full Self-Driving“ im Oktober 2026 in „Tesla Assisted Driving“ umbenannt. Der neue Name soll deutlicher machen, dass es sich um ein Fahrassistenzsystem handelt und weiterhin ein aufmerksamer Mensch am Steuer erforderlich ist. Für die österreichischen Tesla-Besitzer bleibt nun abzuwarten, wie der Autobauer auf die Forderungen der Anwälte reagiert und ob es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt.