Nach dem Fund eines 48-jährigen Toten in einer Wiener Obdachlosenunterkunft gibt es neue Erkenntnisse. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Ein zunächst festgenommener Mann ist wieder frei.

Nach dem Fund eines toten 48-Jährigen in einer Wiener Obdachlosenunterkunft gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei schließt Fremdverschulden nach der vorläufigen Obduktion vorerst aus.

Nach dem Fund eines toten 48-Jährigen in einer Wiener Obdachlosenunterkunft gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei schließt Fremdverschulden nach der vorläufigen Obduktion vorerst aus.

Nach dem bedenklichen Todesfall in einer Wiener Obdachlosenunterkunft gibt es neue Entwicklungen. Ein 48-jähriger Mann war am 18. November 2026 tot in einem Zimmer der Einrichtung aufgefunden worden. Weil die Polizei zunächst eine Gewalttat nicht ausschließen konnte, wurde ein 41-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Nun liegt ein erstes Obduktionsergebnis vor, das den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen vorerst nicht bestätigt.

Blutspuren führten zunächst zu Festnahme

Eine Mitarbeiterin der Obdachlosenunterkunft hatte den 48-Jährigen leblos in einem Zimmer entdeckt. Im selben Raum befand sich ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der beim Eintreffen der Polizei schlief. An ihm stellten die Beamten Blutanhaftungen fest. Aufgrund der unklaren Umstände wurde das Landeskriminalamt Wien eingeschaltet und der Mann vorläufig festgenommen. Die Ermittler mussten zunächst klären, ob der 48-Jährige Opfer einer Gewalttat geworden war.

Obduktion bringt neue Erkenntnisse

Inzwischen wurde der Leichnam des Verstorbenen obduziert. Laut dem vorläufigen Ergebnis gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die festgestellte Kopfverletzung ist zwar mit einem Sturz vereinbar, war jedoch nicht die Todesursache. Auch bei der Einvernahme des 41-Jährigen ergaben sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Daraufhin wurde seine Festnahme aufgehoben. Der Mann befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Todesursache weiterhin ungeklärt

Woran der 48-Jährige tatsächlich gestorben ist, steht derzeit noch nicht fest. Ein toxikologisches Gutachten, das weitere Erkenntnisse liefern könnte, ist noch ausständig. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Todesursache dauern daher weiterhin an. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass eine andere Person für den Tod des Mannes verantwortlich ist.