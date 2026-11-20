Im Zuge des Streifendienstes der Landesverkehrsabteilung Wien kam es zu einer Kontrolle eines LKW, welcher Gefahrgut transportierte.

Weiters konnte festgestellt werden, dass es sich bei der geladenen Ware um 1,9 Tonnen gewerblichen Sprengstoff handelt.

Weiters konnte festgestellt werden, dass es sich bei der geladenen Ware um 1,9 Tonnen gewerblichen Sprengstoff handelt.

Bereits im Zuge der ersten Besichtigung des Fahrzeuges fiel den Beamten ein Ölverlust am Fahrzeug auf. Aufgrund der Auffälligkeiten wurde der LKW zur weiteren Überprüfung in die Landesfahrzeugprüfstelle Simmering vorgeführt.

1,9 Tonnen Sprengstoff

Nach durchgeführter technischer Untersuchung konnten mehrere schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt werden, sodass die Kennzeichen vor Ort abgenommen wurden und die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiters konnte festgestellt werden, dass es sich bei der geladenen Ware um 1,9 Tonnen gewerblichen Sprengstoff handelt.

Mehrere Anzeigen

Nach mehreren Anzeigen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz erfolgen auch mehrere Anzeigen nach den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes. Gerade beim Transport derartiger Stoffe sind die Anforderungen an die technische Sicherheit des Fahrzeuges und die Einhaltung sämtlicher Gefahrgutvorschriften von besonderer Bedeutung. Durch das umsichtige und konsequente Einschreiten der Beamten konnte eine weitere Gefährdung durch das Fahrzeug verhindert werden.