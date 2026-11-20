Ein 55-Jähriger soll am Donnerstagabend in Wien-Alsergrund drei Passanten attackiert haben. Als Polizisten einschritten, ging er auch auf einen Beamten los. Die Situation eskalierte.

Am Donnerstagabend, dem 19. November 2026, kam es gegen 18.10 Uhr in Wien-Alsergrund zu einem Polizeieinsatz. Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling führten gerade eine Fahrzeuganhaltung im Bereich der Heiligenstädter Straße durch, als sie von Passanten angesprochen wurden. Diese berichteten von einem unbekannten Mann, der auf der Straße Menschen attackieren soll. „Laut deren Aussagen soll ein unbekannter Mann auf der Straße grundlos auf Passanten losgehen“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Die Beamten machten sich daraufhin sofort auf den Weg zu dem Mann.

Polizist attackiert

Doch als sich die Beamten dem Mann näherten, ging dieser plötzlich auf einen der Polizisten los. „Dieser lief plötzlich auf einen der Polizisten zu, versetzte ihm mehrere Faustschläge in Richtung des Oberkörpers“, so die Polizei weiter. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Liechtenwerder Platz. Die Beamten nahmen sofort zu Fuß die Verfolgung auf. Doch damit war der Vorfall noch nicht vorbei: Der Mann blieb stehen und versuchte erneut, die Polizisten mit Faustschlägen zu attackieren.

Pfefferspray kam zum Einsatz

Daraufhin setzte einer der Beamten Pfefferspray ein. Der 55-jährige Tatverdächtige, ein Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo, wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor drei Passanten attackieren wollte. „Sie wurden bei dem Vorfall nicht verletzt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien. Für einen der einschreitenden Polizisten blieb der Einsatz hingegen nicht ohne Folgen. „Ein Beamter wurde im Zuge der Amtshandlung verletzt, er konnte seinen Dienst weiter fortsetzen“, teilt die Landespolizeidirektion Wien abschließend mit.