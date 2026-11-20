Am Donnerstag, dem 19. November 2026, verständigte eine 25-Jährige gegen 6.45 Uhr den Polizeinotruf. Zuvor soll es in ihrer Wohnung in Wien-Margareten zu einer Meinungsverschiedenheit mit ihrem 27-jährigen Ex-Freund gekommen sein. Im Zuge des Streits soll der Mann die Frau attackiert und verletzt haben. Das berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Mit dem Umbringen bedroht

Als die alarmierten Polizisten in der Wohnung eintrafen, waren sowohl die 25-Jährige als auch ihr Ex-Freund noch vor Ort. Die Beamten stellten bei der Frau Verletzungen im Gesicht und an den Armen fest. Diese soll ihr der 27-Jährige zugefügt haben. Zudem soll er seine Ex-Freundin mit dem Umbringen bedroht haben. Auch der 27-Jährige hatte sich bei dem Vorfall verletzt. Laut Polizei soll er während des Streits mehrmals mit seinem Kopf gegen die Wand geschlagen haben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Auf freiem Fuß angezeigt

Für den 27-Jährigen hatte der Vorfall weitere Folgen. Die Polizei nahm ihn zunächst vorläufig fest. Außerdem wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich auf freiem Fuß angezeigt.