Eine Passantin, welche gerade auf dem Weg in die Arbeit war, wurde gestern Vormittag auf einen Mann in der Nordbahnstraße in Wien aufmerksam.

Der 38-Jährige (StA.: Algerien) wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

Der 38-Jährige (StA.: Algerien) wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

Der Unbekannte machte auf die Frau einen sehr nervösen Eindruck, da er sich aufgeregt umsah. Plötzlich hörte die 37-Jährige ein lautes Klirren einer Glasscheibe.

Rucksack entwendet

Während sie sich umsah, soll der bislang Unbekannte durch eine beschädigte Seitenscheibe in das Fahrzeug gegriffen, einen darin befindlichen Rucksack entwendet und anschließend die Flucht ergriffen haben. Die alarmierten Beamten konnten aufgrund einer genauen Personsbeschreibung nach kurzer Zeit einen Tatverdächtigen am Volkertplatz anhalten.

Festnahme

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass der aufgefundene Rucksack mit dem beschädigten Fahrzeug in der Nordbahnstraße in Verbindung gebracht werden konnte. Der 38-Jährige (StA.: Algerien) wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.