Bei einer Demonstration ist es am Freitagvormittag zu Ausschreitungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Die Versammlung wurde nach weniger als einer Stunde aufgelöst.

Hunderte Menschen haben sich am Freitag, dem 20. November, vor der Universität Wien versammelt, um gemeinsam gegen militärische Aufrüstung und für höhere Investitionen in die Bildung zu demonstrieren. „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege“ lautete das Motto der Zusammenkunft. Im Laufe der Demonstration kam es jedoch zu Spannungen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften der Polizei. Laut Medienberichten, versuchten einige der Teilnehmenden in das Universitätsgebäude zu gelangen. Außerdem soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, woraufhin die Polizei die Versammlung auflöste.

Pfefferspray eingesetzt

In den sozialen Medien kursieren zudem Videos von den Vorfällen, die die Ausschreitungen zeigen. Die Polizei setzte Pfefferspray gegen Teilnehmende ein. Mehrere Demonstrierende wurden von der Polizei abgeführt und es kam zu zahlreichen Festnahmen. Die Polizei hat dies mittlerweile auf X bestätigt.

©Polizei Wien / X Info Update der LPD Wien

Gen Z regelt

Der Gen-Z Streik ist Teil des internationalen Protesttages. Die Protestbewegung hat bereits Ende Oktober in verschiedenen Städten Europas große Aufmerksamkeit erregt. Unter dem Motto „Gen Z regelt“ gingen zum Beispiel in Deutschland rund 120.000 Menschen auf die Straße. Die Forderungen sind die selben: Bessere Bildung, leistbares Wohnen und Maßnahmen gegen steigende Lebenserhaltungskosten.

Weitere Demonstration in Wien geplant

Trotz der Eskalationen des Streiks am Vormittag ist für Freitagnachmittag eine weitere Demonstration angekündigt. Um 15 Uhr soll ein Protestzug vom Christian-Broda-Platz zum Heldenplatz führen. Organisiert ist diese von „Stop ReArm Europe“ und setzt sich vor allem gegen militärische Aufrüstung, aber auf für Klimaschutz und höhere Bildungsausgaben ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 15:47 Uhr aktualisiert