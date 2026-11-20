Die zweite Demonstration in Wien ist im vollen Gange. Bisher läuft sie friedlich ab. Demonstrierende melden sich nach den Zwischenfällen am Vormittag zu Wort.

Nach den Unruhen beim Jugendstreik am Freitagvormittag, läuft die zweite Demonstration des Tages bisher ohne größere Vorkommnisse. Zuvor war es zu Ausschreitungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen, bei dem Pfefferspray eingesetzt wurde und zahlreiche Personen festgenommen wurden. Die Polizei sperrte nach den Ausschreitungen den Zugang zu Parlament.

Weniger Aufrüstung, mehr Bildung

Die Demonstration diesen Nachmittag wird von dem Bündnis Stop ReArm Europe organisiert und läuft vom Christian-Broda-Platz aus hin zum Heldenplatz wo die abschließende Kundgebung stattfindet. Die Forderungen sind ähnlich wie schon am Vormittag: Ein Stopp der Aufrüstungspläne der EU, mehr Förderungen für Soziales und Bildung, sowie mehr Klimaschutz.

Demonstrierende kritisieren Vorgehen durch Polizei

Der Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei am Vormittag löst bei Demonstrierenden Unverständnis und Entsetzen aus. Auf den sozialen Medien werfen sie den Beamten Polizei-Brutalität vor und rufen zur Solidarität mit den Festgenommenen auf.

Die Polizei Wien veröffentlichte, dass die Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem Versammlungsteilnehmer gewaltsam versuchten sich Zugang zur Universität zu verschaffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 18:13 Uhr aktualisiert