In Wien-Floridsdorf wurde die neue Bildungsanstalt für Elementarpädagogik eröffnet. Die bafep21 bietet 200 zusätzliche Ausbildungsplätze und soll künftig bis zu 1.000 Personen Platz bieten.

Der 21. Wiener Gemeindebezirk ist bereits Zentrum für Kindergartenpädagogik, nun erweitert der Standort aber seine Kapazitäten um 200 Plätze. Ganz unter dem Motto „Kindergarten neu denken“ wurde das Zentrum reformiert und ausgebaut. Einen besonderen Fokus hat man hierbei auf die Arbeitszufriedenheit der Auszubildenden gelegt. Die Bildungsanstalt bafep21 umfasst nun 19.000 Quadratmeter. Auch Quereinsteiger sind dort herzlich willkommen.

Wertvoller Beitrag für Gesellschaft

„Elementarpädagog*innen leisten einen sinnstiftenden und wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit der Attraktivierung des Berufsfeldes wollen wir ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die ihre Arbeit verdient“, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling. Zentral ist beim neuen Ausbau die Verwebung von pädagogischer Ausbildung und Praxis. Es gibt außerdem ein Kinderlabor, eine Musikwerkstatt, ein Kinderatelier und eine Kinderbibliothek.

Nachhaltiger Bau

Die Bildungseinrichtung ist ein Beispiel für Nachhaltigkeit: Das Gebäude verfügt über energieeffiziente Technik mit Begrünungskonzept, Wärmepumpen und Photovoltaikanlage. „Die neue bafep21 ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und unserer Stadt: moderne Lern-Architektur, die konsequent nachhaltig gestaltet ist. Die Energieversorgung erfolgt etwa über Wärmepumpen mit 92 Tiefensonden, auf dem Dach produziert eine große Photovoltaikanlage Eigenstrom für den Schulbetrieb und umfassende Begrünung sorgt für natürliche Beschattung“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Außerdem wurde das Gebäude gemeinsam mit Lehrenden und Studierenden geplant und wird so zu einem Lernbereich für alle.