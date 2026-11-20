Im Wiener Haus des Meeres gab es jetzt einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Die Grüne Meeresschildkröte Puppi ist 50 Jahre alt geworden. Seit Jahrzehnten begeistert sie Besucher und zählt zu den bekanntesten Bewohnern des Hauses. Zum runden Geburtstag wurde sie von langjährigen Wegbegleitern gefeiert und sogar von Dompfarrer Toni Faber gesegnet. Zoodirektor Jeff Schreiner ließ es sich nicht nehmen, persönlich ins Wasser zu steigen und dem Geburtstagskind eine seiner geliebten Massagen zu geben.

Einst vor dem Kochtopf gerettet

Puppis Geschichte begann im Dezember 1976 auf den Malediven. Damals entdeckte eine Urlauberin die nur rund zehn Zentimeter große Schildkröte auf einem Markt, wo die Tiere als Lebensmittel verkauft wurden. Für etwa einen Dollar kaufte sie Puppi und rettete sie damit vor dem Kochtopf. In einer Handtasche reiste die kleine Schildkröte schließlich nach Österreich. Zunächst lebte sie bei ihrer Retterin, ehe sie 1982 ins Haus des Meeres übersiedelte. Heute bewohnt Puppi ein Aquarium mit rund 300.000 Litern Wasser und ist die am längsten dort lebende Bewohnerin.

©Haus des Meeres

Jahreskarten zum halben Preis

Zum Geburtstag gab es auch für die Besucher eine Überraschung. Neben kostenlosen Führungen rund um Puppis Geschichte erhielten zahlende Gäste eine kleine Mini-Schildkröte aus Maisstärke. Außerdem kündigte Geschäftsführer Hans Köppen eine besondere Aktion an: Am Freitag, dem 20. November 2026, sind Jahreskarten für das Haus des Meeres vor Ort zum halben Preis erhältlich. Auch Gutscheine können vergünstigt erworben werden. Mit der Geburtstagsfeier möchte das Haus des Meeres zugleich auf den Schutz der Meeresschildkröten aufmerksam machen. Denn Puppis außergewöhnliche Geschichte soll auch daran erinnern, welchen Gefahren ihre wildlebenden Artgenossen ausgesetzt sind.