Ein Monat Aushilfe in einer anderen Restaurantfiliale hat für eine Studentin in Wien drastische Folgen: Sie darf ein Jahr lang nicht arbeiten. Die ÖH spricht von einer rechtswidrigen Entscheidung und wehrt sich.

Obwohl sie eine gültige Beschäftigungsbewilligung für ihren Job in einem Restaurant erhalten hatte, darf sie laut Österreichischer Hochschüler_innenschaft (ÖH) nun ein Jahr lang nicht mehr in Österreich arbeiten.

Obwohl sie eine gültige Beschäftigungsbewilligung für ihren Job in einem Restaurant erhalten hatte, darf sie laut Österreichischer Hochschüler_innenschaft (ÖH) nun ein Jahr lang nicht mehr in Österreich arbeiten.

Eine philippinische Studentin der Universität Wien steht vor einer schwierigen Situation. Obwohl sie eine gültige Beschäftigungsbewilligung für ihren Job in einem Restaurant erhalten hatte, darf sie laut Österreichischer Hochschüler_innenschaft (ÖH) nun ein Jahr lang nicht mehr in Österreich arbeiten. Auslöser war laut Aussendung ein vorübergehender Wechsel in eine andere Filiale desselben Restaurantbetriebs. Die ÖH kritisiert die Entscheidung des Arbeitsmarktservice (AMS) scharf und hat Beschwerde eingelegt.

Ein Monat Aushilfe mit schweren Folgen

Im April 2026 hatte die Studentin, die von der ÖH als T. bezeichnet wird, erfolgreich eine Beschäftigungsbewilligung beantragt. Als ihr Arbeitgeber wenig später eine weitere Filiale eröffnete, bat er sie, dort für einen Monat auszuhelfen. Die Studentin kam dieser Bitte nach. Das Problem: Die neue Filiale war rechtlich als eigene GmbH angemeldet. Nach Ansicht des AMS war die bestehende Beschäftigungsbewilligung deshalb nicht für die Tätigkeit am neuen Standort gültig. Die Behörde stellte einen Gesetzesverstoß fest und verhängte laut ÖH ein einjähriges Arbeitsverbot. Für die Studentin hat das erhebliche Konsequenzen. Da sie auf ihren Verdienst angewiesen ist, gerät sie durch die Entscheidung in finanzielle Schwierigkeiten.

ÖH will notfalls vor Höchstgericht ziehen

Die Hochschülervertretung hält die Entscheidung für rechtswidrig. Die Studentin sei nicht darüber informiert worden, dass sie in der anderen Filiale formal bei einer neuen GmbH beschäftigt war. Um das herauszufinden, hätte sie laut ÖH selbst eine Firmenbuchabfrage durchführen müssen. „Das ist kein Einzelfall – Studentin T. steht sinnbildlich für tausende internationale Studierende, die in Österreich arbeiten wollen, aber aufgrund absurder bürokratischer Hürden nicht dürfen“, kritisiert ÖH-Vertreterin Viktoria Kudrna. Die ÖH geht gegen die Entscheidung vor und will den Fall, falls notwendig, auch vor ein Höchstgericht bringen.

Kritik an Hürden für internationale Studierende

Aus Sicht der ÖH zeigt der Fall ein grundsätzliches Problem: Studierende aus Drittstaaten seien beim Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt gegenüber Studierenden aus Österreich und dem Europäischen Wirtschaftsraum benachteiligt. „Es gleicht einer Verhöhnung, wenn Studierenden, die aus finanziellen Gründen auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, selbst dieses Mittel genommen wird“, sagt Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitz. Die Hochschülervertretung fordert deshalb einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang für Studierende aus Drittstaaten. Ob die Beschwerde gegen das Arbeitsverbot erfolgreich sein wird, ist derzeit offen. Die geschilderten Umstände und die rechtliche Bewertung stammen aus der Aussendung der ÖH; eine Stellungnahme des AMS liegt darin nicht vor.