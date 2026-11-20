Die Wiener Tourismuswirtschaft fordert ein Ende der Flugabgabe. Laut einer aktuellen Befragung unterstützen 63 Prozent der befragten Manager diese Forderung. Auch internationale Bahnverbindungen sollen ausgebaut werden.

Am 16. November wurde in der Wirtschaftskammer Wien der Österreichische Infrastrukturreport 2027 präsentiert. Der Report der Inititative Future Business Austria berichtete über die Einschätzungen sowie die Forderungen der heimischen Manager zum Thema Zukunft des Wirtschafts- und Tourismusstandorts.

Gegen Flugabgabe

Vorallem die Flugabgabe wird von Managern kritisiert: Fluggesellschaften hätten ihr Angebot in Wien bereits reduziert oder Kapazitäten an andere Flughäfen verlagert. Der Wettbewerb gegenüber Bratislava werde so geschwächt. „Für eine Tourismusmetropole wie Wien ist eine gute Anbindung unverzichtbar. Jede Flugverbindung bringt potenzielle Gäste, zusätzliche Nächtigungen und touristische Wertschöpfung“, betont Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien. Die internationale Erreichbarkeit sei für den Tourismusstandort Wien von zentraler Bedeutung.

Ausbau der Öffis

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind laut Managern wichtig für den Tourismus. Hier sprechen sich 91 Prozent für den Ausbau internationaler Bahnverbindungen aus und 90 Prozent fordern eine besser Anbindung von Tourismusregionen an das öffentliche Verkehrsnetz. Wien schreibt 2025 mit rund 20.07 Millionen Nächtigungen ein touristisches Rekordjahr. „Notwendige Investitionen in moderne Veranstaltungsstätten und touristische Infrastruktur dürfen nicht weiter aufgeschoben werden“, resümiert Schmid.