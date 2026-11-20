Der Tag startet mit Wolken und letzten Regenschauern. Schon am Vormittag lockert es auf, danach wird es sehr sonnig. Bei mäßigem bis zeitweise lebhaftem West- bis Nordwestwind steigen die Temperaturen auf rund 9 Grad.

Ein typischer Novembermorgen wird es am Samstag in Wien: Zunächst startet der Tag mit Wolken und noch abklingendem Regen der Vornacht. Im Anschluss schwingt das Wetter jedoch um und die Sonne zeigt sich. Mit Sonnenstrahlen darf man auch den restlichen Tag rechnen.

Lebhafter Wind

Dennoch bleibt es am Samstag abwechslungsreich. Der Wind geht mäßig bis teilweise lebhaft aus West bis Nordwest. Mit Frühtemperaturen von 7 Grad ist zu rechnen, viel wärmer wird es mit den Tageshöchsttemperaturen von 9 Grad auch nicht.