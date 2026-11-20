Dichter Rauch und hohe Flammen sorgten am Freitagnachmittag in Wien-Simmering für Aufsehen. In einer Kleingartenanlage stand ein Gebäude in Brand. Die Feuerwehr rückte zu einem Löscheinsatz aus

Am Freitag, dem 20. November 2026, kam es im 11. Wiener Gemeindebezirk zu einem Brand. Gegen 16.20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einer Kleingartenanlage in Simmering gerufen. Dort war ein Haus teilweise in Flammen aufgegangen.

Feuerwehr rund 90 Minuten im Einsatz

Wie „heute.at“ berichtet, waren die Flammen weithin zu sehen. Auch eine große Rauchsäule stieg über dem betroffenen Gebiet auf. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit einer Löschleitung. Dabei mussten Feuerwehrleute auch Atemschutzgeräte tragen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Nach ersten Angaben wurde bei dem Brand niemand schwer verletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch zum genauen Ausmaß des Schadens liegen bislang keine näheren Informationen vor.