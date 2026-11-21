Mehrere Rattensichtungen bei der „Wasserwelt“ am Kardinal-Rauscher-Platz sorgen derzeit für Verunsicherung. Eltern schlagen Alarm, nachdem die Tiere laut Beobachtern direkt im Bereich des beliebten Spielplatzes unterwegs sind.

Ein Anrainer berichtete laut „MeinBezirk“, innerhalb kurzer Zeit mehrere Ratten auf dem Gelände beobachtet zu haben. Besonders kritisch sieht er, dass sich die Nager dort aufhalten, wo täglich zahlreiche Kinder spielen. Auch andere Besucher haben demnach von Sichtungen berichtet.

Köderboxen aufgestellt

Bei der Stadt Wien ist das Problem bereits bekannt. Nach Angaben der zuständigen Magistratsabteilung 28 wurden Ende Oktober Schädlingsbekämpfer beauftragt und mehrere Köderboxen aufgestellt. Da die eingesetzten Mittel zeitverzögert wirken, könne es allerdings einige Wochen dauern, bis die Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten.

Weitere Kontrollen

Die Stadt betont, die Situation laufend zu überwachen und bei Bedarf weitere Schritte zu setzen. Gleichzeitig werden die Wiener ersucht, Speisereste und Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Diese dienen Ratten oft als Nahrungsquelle und fördern ihre Ausbreitung im öffentlichen Raum.