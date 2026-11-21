Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag ist in der Wiener Donaustadt ein 16-jähriger Motorradfahrer verstorben.

Ersten Erhebungen der Polizei zufolge ist ein Linienbus in den späten Freitagabendstunden, am 20. November 2026 gegen 23.30 Uhr, in der Schafflerhofstraße eingefahren und wollte die Kreuzung mit der Niklas-Eslarn-Straße überqueren. Ein Motorradfahrer wollte diese ebenso überqueren und krachte daraufhin aus noch unbekannter Ursache in den Linienbus. Der 16-Jährige wurde bei dem schrecklichen Unfall so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an Ort und Stelle verstorben ist, berichtet die Polizei nun. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Die Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 12:21 Uhr aktualisiert