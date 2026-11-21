Die 31-Jährige ist auf den Fahnenmast geklettert und hat dort dann eine mitgeführte Palästina-Fahne angebracht und einen pyrotechnischen Gegenstand entzündet, berichtet die Polizei. Die Beamten haben die Frau daraufhin mehrmals dazu aufgefordert, den Fahnenmast selbstständig und freiwillig zu verlassen. Dieser Aufforderung kam sie schließlich auch nach. Sie hatte noch weitere pyrotechnische Gegenstände bei sich, die von der Polizei daraufhin vorläufig sichergestellt wurden. Weiters wurde sie wegen einer Ordnungsstörung und nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt, so die Beamten in der Aussendung abschließend.