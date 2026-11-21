Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines schweren Unfalls, der sich in der Inneren Stadt in Wien kurz nach Mitternacht am Samstag, 21. November 2026, ereignet hat. Ein Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein 20-jähriger Autofahrer vom Burgring kommend in Richtung Dr.-Karl-Renner-Ring gefahren. Im Kreuzungsbereich mit der Bellariastraße musste aber plötzlich ein 23-jähriger Autofahrer abrupt auf den linken Fahrstreifen fahren, um eine Kollision mit einem Fußgänger zu verhindern, der gerade von links über den Ring gehen wollte.

Fußgänger unter Lebensgefahr

Dem dahinterfahrenden 20-Jährigen gelang das aber nicht mehr, weshalb es zur Kollision mit dem Fußgänger kam. Wie die Polizei berichtet, erlitt dieser dabei schwere Verletzungen. Der 43-Jährige wurde unter Lebensgefahr von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat den Unfall aufgenommen, weitere Erhebungen sind aktuell im Gange.