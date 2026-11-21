Im Zuge des Streifendienstes der Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien auf der A23 in Richtung Süden wurde man auf ein Auto aufmerksam, dessen Lenker "auffällig" fuhr, so die Beamten nun.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 21. November 2026 gegen 0.50 Uhr. Die Beamten stellten dabei fest, dass das Auto nicht nur deutlich zu schnell unterwegs war sondern auch wiederholt die Fahrspur nicht einhalten konnte. Die Polizisten haben den Autofahrer daraufhin deutlich sichtbar zum Anhalten aufgefordert. Erst machte es den Anschein, als würde der Lenker dem auch nachkommen, doch plötzlich beschleunigte er und fuhr bei der nächstgelegenen Abfahrt ab. Indem er auf teils über 200 km/h beschleunigte, entzog wer sich vorerst der Anhaltung.

Betrunken und übermüdet unterwegs

Im Kreuzungsbereich mit der Altmannsdorfer Straße ist es den Beamten dann gelungen, ihr Dienstfahrzeug quer zur Straße zu positionieren und den Lenker so zum Anhalten zu bewegen. Dieser fuhr aber auf den bereits ausgestiegenen Beamten weiter zu, woraufhin es in weiterer Folge zur Schussabgabe durch einen der Polizisten aus kurzer Distanz in die Motorhaube kam. Der 29-jährige Österreicher blieb dann doch stehen und wurde in weiterer Folge festgenommen. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 0,6 Promille sowie Anzeichen von Übermüdung festgestellt. Der 29-Jährige wird mehrfach angezeigt.