Bei einer Demonstration in Wien hat eine Aktivistin laut einer Mitteilung der Gruppe „Peacefully against Genocide“ eine palästinensische Flagge vor dem Parlament gehisst. Die Aktion sollte ein Zeichen des Protests setzen.

Zu einer ungewöhnlichen Protestaktion ist es am Freitagabend, dem 20. November 2026, vor dem österreichischen Parlament in Wien gekommen. Eine 31-jährige Aktivistin kletterte auf einen Fahnenmast und befestigte dort eine palästinensische Flagge. Mit der Aktion wollte sie auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung und die Situation im Gazastreifen aufmerksam machen. Die Polizei schritt ein. Gegen die Frau wurden Anzeigen erstattet.

Aktivistin kletterte auf Fahnenmast

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.55 Uhr. Als die alarmierten Beamten beim Parlament eintrafen, befand sich die Frau noch auf dem Fahnenmast. Die Einsatzkräfte forderten sie mehrmals auf, herunterzuklettern. Schließlich kam die 31-Jährige der Aufforderung selbstständig nach. Laut einem Bericht von Heute hatte sie während der Aktion auch einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten weitere Pyrotechnik, die vorläufig sichergestellt wurde. Die Frau wurde wegen Ordnungsstörung und Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes angezeigt.

Protest gegen Israels Vorgehen

In einer Aussendung der Initiative „Peacefully against Genocide“ erklärte die Aktivistin, die sich als Lina vorstellte, ihre Beweggründe. Sie wolle mit der Aktion auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung, die humanitäre Lage im Gazastreifen und die Situation im Westjordanland aufmerksam machen. Zugleich kritisierte sie die österreichische Bundesregierung und warf ihr vor, Israels Vorgehen mitzuverantworten. Die Gruppe bezeichnet das militärische Vorgehen Israels als Völkermord. Dabei handelt es sich um die politische und rechtliche Bewertung der Initiative, die in der Aussendung schwere Vorwürfe gegen Israel erhebt.

Ähnliche Aktion auch in Berlin

Die Initiative verweist außerdem auf eine ähnliche Protestaktion in Deutschland. Nach eigenen Angaben entfernten Unterstützer am vergangenen Sonntag eine deutsche Flagge vor dem Reichstagsgebäude in Berlin und brachten stattdessen eine palästinensische Flagge an. Die Gruppe setzt sich nach eigenen Angaben mit gewaltfreien Protestaktionen gegen Waffenlieferungen und die deutsche Unterstützung Israels ein. Ob und welche weiteren rechtlichen Konsequenzen der Vorfall in Wien für die 31-Jährige haben wird, ist derzeit nicht bekannt.