Es war in der U3 in der Schlachthausgasse, wo Mitarbeiter der Wiener Linien Freitagfrüh erst einen „penetranten Lackgeruch“ bemerkten und dann zwei Männer sahen, die einen abgestellten U-Bahn-Waggon verließen. Diese versuchten in weiterer Folge zu flüchten, kamen allerdings nicht weit. Sie wurden von den Sicherheitsmitarbeitern angehalten, die eintreffenden Polizisten nahmen vor Ort dann sowohl an der Außenseite als auch im Innenbereich Sachbeschädigungen in Form von Graffiti wahr.

Verdächtige werden angezeigt

Bei der Personendurchsuchung konnten beim 30-jährigen Deutschen und beim 16-jährigen Österreicher eine Vielzahl an Spraydosen vorgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge des Fluchtversuchs soll einer der beiden Sicherheitsdienst-Mitarbeiter vom 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sein. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen werden nun auf freiem Fuß angezeigt.