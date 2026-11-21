Der 49-Jährige soll über ein Sicherheitssystem im Eingangsbereich seiner Wohnung einen Unbekannten beobachtet haben, wie dieser scheinbar versuchte, die Wohnungstür mit einem Messer zu öffnen. Laut Angaben des Opfers scheiterte er, nachdem die Klinge des Messers abbrach. Danach dürfte er in Richtung eines nahegelegenen Einkaufszentrums geflüchtet sein, so die Polizei.

Besitz einer verbotenen Waffe

Die Beamten konnten wenig später einen Mann, auf welchen die Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf, anhalten. Als man ihn durchsuchte, fand man bei ihm ein Küchenmesser mit abgebrochener Klinge, ein Pfefferspray, mehrere Vierkantschlüssel, einen Schraubenzieher und einen Totschläger. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen, außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Weiters wurde er wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe (Totschläger) auf freiem Fuß angezeigt.