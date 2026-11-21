Bei Temperaturen von bis zu sechs Grad wird es am Vormittag in Wien noch ein paar sonnige Momente geben - ehe die Wolken dann über die Stadt ziehen.

Der Sonntag, 22. November 2026, bringt in Wien vor allem am Vormittag noch ein paar sonnige Momente, ehe dichte Wolken bis zum Abend für trübe Lichtverhältnisse sorgen. Aber immerhin: „Es bleibt niederschlagsfrei. Der Wind weht nur schwach“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die zwei Grad, die Höchstwerte betragen dann am Nachmittag um die sechs Grad.