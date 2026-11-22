20 Jahre lang war ein Österreicher in einem Betrieb, ehe er mit 59 Jahren einfach gekündigt wurde. Die Gewerkschaft GPA kämpfte für ihn und konnte eine Lösung in seinem Sinne erwirken.

Nachdem er nach 20 Jahren in seinem Betrieb einfach gekündigt wurde, kam ein 59-jähriges Gewerkschaftsmitglied in die Rechtsberatung der Gewerkschaft GPA Wien. Seitens dieser erklärt man nun in einem Posting: „Wir haben seine Kündigung wegen Sozialwidrigkeit bei Gericht angefochten.“ Und schon vor der ersten geplanten Gerichtsverhandlung ist man in außergerichtliche Gespräche mit den Arbeitgeber eingetreten und hat versucht, diesen davon zu überzeugen, seine Entscheidung bezüglich der Kündigung zu überdenken.

GPA: „Das war der Wunsch unseres Mitglieds“

Und das schien funktioniert zu haben, der Arbeitgeber hat die Kündigung des GPA-Mitglieds nämlich kurz darauf zurückgezogen. Dieser kann nun weiterhin in dem Betrieb arbeiten. In weiterer Folge haben sich viele Personen unter dem Posting gefragt, ob das wirklich die beste Lösung für den Arbeitnehmer war, nachdem er jetzt wieder in den Betrieb zurückmuss, in dem er eigentlich gefeuert wurde. Aber auch darauf hat die GPA eine Antwort: „Das war der Wunsch unseres Mitglieds. Wir verhandeln solche Lösungen immer in ganz enger Abstimmung mit den Betroffenen.“