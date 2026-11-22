Drei Trafiken überfallen, Passanten attackiert und Opfer zu Boden gestoßen: Die Wiener Polizei hat gleich zwei Raubserien aufgeklärt. Im Verdacht stehen vier Jugendliche, die erst 13 und 14 Jahre alt sind.

Insgesamt vier Jugendliche stehen im Verdacht, mehrere Raubüberfälle in verschiedenen Wiener Bezirken begangen zu haben.

Insgesamt vier Jugendliche stehen im Verdacht, mehrere Raubüberfälle in verschiedenen Wiener Bezirken begangen zu haben.

Dem Landeskriminalamt Wien ist ein Ermittlungserfolg im Bereich der Jugendkriminalität gelungen. Insgesamt vier Jugendliche stehen im Verdacht, mehrere Raubüberfälle in verschiedenen Wiener Bezirken begangen zu haben. Bei den Taten wurde laut Polizei auch Gewalt angewendet.

13-Jähriger soll drei Trafiken überfallen haben

Ein erst 13-jähriger Österreicher steht im Verdacht, am 9. und 10. November drei Trafiken in Wien-Favoriten überfallen zu haben. Dabei soll er die Angestellten bedroht oder Gewalt angewendet haben, um an Bargeld zu gelangen. Bei einem der Überfälle wurde laut Polizei eine Mitarbeiterin verletzt. Die Ermittler konnten den mutmaßlichen Täter ausforschen. Da der Bub mit 13 Jahren noch nicht strafmündig ist, wurde er angezeigt.

Drei 14-Jährige sollen Passanten attackiert haben

Auch eine weitere Raubserie konnte die Wiener Polizei aufklären. Drei 14-jährige Mädchen stehen im Verdacht, Ende September und Anfang Oktober insgesamt sechs Raubüberfälle in den Bezirken Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus begangen zu haben. Ihre Opfer waren überwiegend Frauen zwischen 42 und 68 Jahren. Die Jugendlichen sollen sie auf offener Straße, häufig in der Nähe von Parks, angesprochen und Bargeld oder Zigaretten verlangt haben. Laut Polizei gingen die Verdächtigen dabei gewaltsam vor. Sie sollen Handtaschen entrissen, Opfer zu Boden gestoßen sowie mit Tritten und Schlägen attackiert haben.

Mädchen vorläufig festgenommen

Die drei 14-Jährigen konnten schließlich ausgeforscht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen werden. Eine der Verdächtigen wurde bereits in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub und Jugendkriminalität, geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert