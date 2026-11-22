In Wien-Brigittenau wurde ein 22-Jähriger und seine Freundin, die im Bereich des Spittelauer Stegs unterwegs waren, in der Nacht auf Samstag, 21. November 2026, überfallen.

Das Paar soll von drei Unbekannten zum Stehenbleiben aufgefordert worden sein, einer der Männer habe daraufhin den 22-Jährigen mit Faustschlägen verletzt. Weiters nötigten die Unbekannten den Mann zur Herausgabe seiner Geldtasche und flüchtete mit dieser in Richtung Wallensteinstraße. Die alarmierten Polizisten haben wenig später zwei der Tatverdächtigen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf, dort angehalten. Bei ihnen handelte es sich um einen 16- und einen 19-Jährigen.

Polizei findet Bankomatkarte aus Raubüberfall bei 16-Jährigem

Als sie die beiden durchsuchten, konnte bei dem Jüngeren eine Bankomatkarte gefunden werden. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass diese im Zuge eines Überfalls am 19. November geraubt wurde. Der Vorfall ist polizeilich bereits bekannt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen auch hinsichtlich des dritten Tatverdächtigen werden nun durch das Landeskriminalamt geführt.