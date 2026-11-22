Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Wieden eskaliert. Ein 32-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Ein Lokalmitarbeiter konnte den mutmaßlichen Angreifer an der Flucht hindern.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, hatte ein Mitarbeiter des Lokals den Mann bereits am Boden fixiert und so eine weitere Flucht verhindert.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, hatte ein Mitarbeiter des Lokals den Mann bereits am Boden fixiert und so eine weitere Flucht verhindert.

In Wien-Wieden kam es am Sonntag, dem 22. November 2026, gegen 1.50 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Vor einem Lokal waren laut ersten Ermittlungen zwei Männer in Streit geraten. Dabei soll einer der beiden plötzlich ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten am Oberarm verletzt haben.

Lokalmitarbeiter stoppt Flucht

Nach der Attacke soll der Tatverdächtige in Richtung Schwarzenbergplatz geflüchtet sein. Weit kam er allerdings nicht: Als die alarmierten Polizisten eintrafen, hatte ein Mitarbeiter des Lokals den Mann bereits am Boden fixiert und so eine weitere Flucht verhindert. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der Jackentasche des 18-jährigen Österreichers ein Messer. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

32-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Das 32-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.