Schock in Wien-Ottakring: Ein 30-Jähriger soll seine Ex-Frau (28) in ihrer Wohnung beinahe bewusstlos geschlagen haben. Anschließend nahm er ein gemeinsames Kind mit. Die Polizei nahm den Mann fest.

Laut ersten Ermittlungen soll ihr 30-jähriger Ex-Mann die Frau zuvor so heftig geschlagen haben, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor.

Laut ersten Ermittlungen soll ihr 30-jähriger Ex-Mann die Frau zuvor so heftig geschlagen haben, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor.

Am Samstagabend, dem 21. November 2026, kam es in Wien-Ottakring zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18.45 Uhr wurden die Beamten zu einer Wohnung gerufen. Dort öffnete ihnen eine 28-jährige Frau die Tür. Sie blutete stark im Gesicht und war offensichtlich verletzt. Laut ersten Ermittlungen soll ihr 30-jähriger Ex-Mann die Frau zuvor so heftig geschlagen haben, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor.

Ex-Mann nahm gemeinsames Kind mit

Als die Polizei eintraf, befand sich noch ein zweijähriges Kind der Frau in der Wohnung. Ein weiteres gemeinsames Kind soll der mutmaßliche Täter nach dem Angriff mitgenommen haben. Die Beamten konnten die Wohnadresse des 30-Jährigen rasch ausfindig machen. Kurze Zeit später trafen sie den österreichischen Staatsbürger dort gemeinsam mit dem Kind an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Die verletzte 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 30-Jährigen sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.