Eine Verkehrskontrolle in Wien-Donaustadt ist am Sonntagabend eskaliert. Ein Autofahrer raste vor der Polizei davon, geriet in den Gegenverkehr und flüchtete schließlich zu Fuß. Stunden später stellte sich der 19-Jährige.

Als die Polizisten den Lenker mit sichtbaren und hörbaren Signalen zum Anhalten aufforderten, gab dieser erst recht Gas.

Als die Polizisten den Lenker mit sichtbaren und hörbaren Signalen zum Anhalten aufforderten, gab dieser erst recht Gas.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, gegen 20.40 Uhr wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien im Bereich des Kaisermühlentunnels auf der A22 auf einen Pkw aufmerksam. Das Fahrzeug war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als die Polizisten den Lenker mit sichtbaren und hörbaren Signalen zum Anhalten aufforderten, gab dieser erst recht Gas.

Flucht führte sogar in den Gegenverkehr

Der Autofahrer ignorierte die Anhaltezeichen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei beging er laut Polizei mehrere Verkehrsübertretungen. Besonders gefährlich wurde es im Bereich der Schüttaustraße: Dort lenkte der Fahrer seinen Wagen kurzzeitig in den Gegenverkehr und gefährdete damit andere Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der Verkehrslage musste das Auto schließlich anhalten. Der Lenker sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, konnten den Mann jedoch nicht mehr einholen.

Drei junge Männer im Auto

Im zurückgelassenen Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Sie gaben gegenüber der Polizei an, den geflüchteten Lenker nicht zu kennen. Bei der Durchsuchung des Autos stießen die Beamten allerdings auf Dokumente, die Hinweise auf die Identität des Fahrers lieferten.

19-Jähriger stellt sich freiwillig

Noch in der darauffolgenden Nacht erschien der gesuchte Lenker freiwillig in der Polizeiinspektion Herman-Bahr-Straße. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 19-jährigen kosovarischen Staatsbürger. Wie sich herausstellte, besitzt er keine gültige Lenkberechtigung. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Das Fahrzeug wurde von der Polizei vorläufig beschlagnahmt.