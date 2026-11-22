Als die Feuerwehr eintraf, war das gesamte Stiegenhaus bereits stark verraucht. Für die Bewohner gab es keinen sicheren Weg mehr ins Freie.

Als die Feuerwehr eintraf, war das gesamte Stiegenhaus bereits stark verraucht. Für die Bewohner gab es keinen sicheren Weg mehr ins Freie.

Großeinsatz für die Berufsfeuerwehr Wien am Sonntag, dem 22. November 2026: Gegen 5.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Fernkorngasse in Wien-Favoriten alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, war das gesamte Stiegenhaus bereits stark verraucht. Für die Bewohner gab es keinen sicheren Weg mehr ins Freie.

Menschen machten sich an Fenstern bemerkbar

Die Situation war angespannt: Zahlreiche Bewohner standen an den Fenstern und versuchten, auf sich aufmerksam zu machen. Weil so viele Menschen im Gebäude eingeschlossen waren, forderte die Feuerwehr umgehend zusätzliche Einsatzkräfte an. Während ein Atemschutztrupp ins Stiegenhaus vordrang und mit den Löscharbeiten begann, kümmerten sich weitere Feuerwehrleute um die Rettung der Bewohner. Mithilfe spezieller Fluchtfilterhauben konnten zahlreiche Menschen durch das verrauchte Gebäude ins Freie gebracht werden. Gleichzeitig hielten Einsatzkräfte über eine Drehleiter Kontakt zu den Bewohnern an den Fenstern und versuchten, sie zu beruhigen.

Sechs Menschen über Leiter gerettet

Für sechs Personen führte der Weg ins Freie über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Stock. Insgesamt brachte die Feuerwehr 52 Menschen in Sicherheit. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude mit einem leistungsstarken Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Alle 52 geretteten Personen wurden von der Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien betreut. Die erfreuliche Nachricht: Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Stromleitungen beschädigt – Ersatzunterkünfte möglich

Das Feuer hatte auch die Elektroinstallation des Hauses beschädigt. Deshalb kontrollierten Feuerwehrleute gemeinsam mit Mitarbeitern der Energienetzbetreiber das Gebäude. Im Stiegenhaus wurden vorübergehend batteriebetriebene Leuchten aufgestellt. Auch die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien war vor Ort. Sie nahm Kontakt mit der Hausverwaltung auf und organisiert bei Bedarf Ersatzunterkünfte für betroffene Bewohner. Insgesamt standen 41 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 8 Uhr war der Einsatz beendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache wird ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 14:09 Uhr aktualisiert