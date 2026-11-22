Im Tiergarten Schönbrunn in Wien gibt es außergewöhnlichen Nachwuchs: Zwei kleine Geckos sind geschlüpft, die einer bislang wissenschaftlich noch nicht beschriebenen Art angehören. Damit ist dem Wiener Zoo eine Welterstnachzucht gelungen. Die beiden Jungtiere erblickten bereits Mitte Juni beziehungsweise Ende Juli das Licht der Welt. Mittlerweile haben sie die besonders empfindlichen ersten Lebenswochen erfolgreich überstanden und entwickeln sich laut Tiergarten prächtig.

Elterntiere kamen nach Beschlagnahme in den Zoo

Die Geschichte der außergewöhnlichen Geckos begann bereits im Jahr 2023. Damals wurden die Elterntiere am Flughafen Wien beschlagnahmt und anschließend in den Tiergarten Schönbrunn gebracht. Ursprünglich stammen die Reptilien aus Namibia. Den Tierpflegern fiel auf, dass sich die Tiere in ihrer Färbung von den eng verwandten Sandgeckos der Art Chondrodactylus angulifer unterschieden. „Uns fiel auf, dass sich diese Geckos in ihrer Färbung von den sehr nah verwandten Sandgeckos unterscheiden“, erklärt Anton Weissenbacher, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten Schönbrunn. Da für eine offizielle wissenschaftliche Beschreibung noch weitere Untersuchungen notwendig sind, tragen die Tiere vorerst die Bezeichnung Chondrodactylus sp.. Das Kürzel „sp.“ steht für „species“ und weist darauf hin, dass die Art noch nicht wissenschaftlich beschrieben wurde.

Nachwuchs ist für die Forschung besonders wertvoll

Über die Lebensweise dieser bislang unerforschten Geckoart ist noch wenig bekannt. Umso bedeutender ist die erfolgreiche Nachzucht. Durch die Arbeit des Pflegeteams konnten nicht nur neue Erkenntnisse über die Haltung, sondern erstmals auch über die Fortpflanzung der Tiere gewonnen werden. „Mit dem neuen Wissen können Grundlagen für den langfristigen Erhalt der Art geschaffen werden“, betont Weissenbacher. Der Erfolg zeigt laut Tiergarten, wie wichtig zoologische Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung und den Artenschutz sein können.

Hier können Besucher die seltenen Geckos sehen

Wer die außergewöhnlichen Tiere selbst entdecken möchte, hat im Artenschutzhaus des Tiergartens Schönbrunn die Gelegenheit dazu. Allerdings ist etwas Geduld gefragt. Die Geckos verbringen den Tag nämlich bevorzugt in selbst gegrabenen Höhlen im Sand. Dabei helfen ihnen ihre kurzen, stummeligen Zehen. Diese besondere Anpassung unterscheidet sie gemeinsam mit den verwandten Sandgeckos von anderen Geckoarten. Mit etwas Glück können Besucher also einen Blick auf eine Geckoart werfen, die für die Wissenschaft noch zahlreiche Geheimnisse bereithält.