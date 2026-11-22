Gerade im Herbst und Winter kann schlechte Sicht im Straßenverkehr schnell zur Gefahr werden. Regen, Nebel und frühe Dunkelheit erschweren die Fahrt. Umso wichtiger ist es, dass die Beleuchtung am Auto einwandfrei funktioniert. Genau darauf machten die Wiener Polizei und der ÖAMTC bei einer gemeinsamen Verkehrssicherheitsaktion aufmerksam. Unter dem Motto „Flugzettel statt Strafzettel“ kontrollierten die Einsatzkräfte am 16. November in Wien gezielt Fahrzeuge mit mangelhafter Beleuchtung.

17 Fahrzeuge gestoppt – 12 Lampen ausgetauscht

Innerhalb von nur zwei Stunden hielten die Polizisten insgesamt 17 Fahrzeuge an, bei denen die Beleuchtung nicht richtig funktionierte. Für die betroffenen Autofahrer gab es allerdings eine Überraschung: Statt einer Geldstrafe erhielten sie einen Informationszettel mit wichtigen Sicherheitshinweisen. Gleichzeitig kümmerten sich Techniker des ÖAMTC direkt vor Ort um die Mängel. Insgesamt wurden bei den kontrollierten Fahrzeugen zwölf defekte Lampen kostenlos ausgetauscht. „Unser Ziel ist es, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für richtiges Verhalten zu sensibilisieren und damit einen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten“, erklärt Oberst Andrea Anders, interimistische Leiterin der Landesverkehrsabteilung Wien.

109 Menschen starben bei Dunkelheitsunfällen

Wie wichtig eine funktionierende Beleuchtung ist, zeigen aktuelle Zahlen: Im Jahr 2025 ereigneten sich österreichweit 6.942 Verkehrsunfälle mit Personenschaden bei Dunkelheit. Dabei kamen 109 Menschen ums Leben. Besonders häufig passieren solche Unfälle zwischen Oktober und Jänner. Ein Problem ist laut ÖAMTC auch das Tagfahrlicht. Viele Autofahrer verlassen sich darauf, obwohl bei manchen Fahrzeugen die Rücklichter dadurch nicht eingeschaltet sind. Bei Nebel oder in der Dämmerung kann das besonders gefährlich werden.

Aktion läuft noch bis Ende November

Mit der gemeinsamen Initiative wollen Polizei und ÖAMTC auf die Bedeutung einer funktionierenden Fahrzeugbeleuchtung aufmerksam machen. Die Aktion findet heuer nicht nur in Wien, sondern auch in Niederösterreich, im Burgenland und in Oberösterreich statt. Sie läuft noch bis Ende November. Autofahrern empfiehlt der ÖAMTC, ihre Beleuchtung regelmäßig kontrollieren zu lassen. An den Stützpunkten des Mobilitätsclubs wird dafür ein sogenannter Licht-Check angeboten. Dabei werden unter anderem die Funktion und Einstellung der Scheinwerfer sowie der Zustand der Beleuchtung überprüft. Die Kontrolle dauert in der Regel nur rund zehn Minuten und ist für ÖAMTC-Mitglieder kostenlos.