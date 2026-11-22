So oft wie noch nie: Die WienMobil Räder der Wiener Linien verzeichnen eine Rekordsaison. Zwischen März und Oktober wurden die Leihräder rund 1,35 Millionen Mal ausgeliehen. Besonders beliebt sind auch die neuen E-Bikes.

Die Wiener steigen immer häufiger aufs Leihrad um. Wie die Wiener Linien bekannt geben, wurden die WienMobil Räder zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober 2026 insgesamt rund 1,35 Millionen Mal ausgeliehen. Das entspricht einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Damit war es die erfolgreichste Saison seit dem Start des Bikesharing-Angebots im April 2022.

Juli war der absolute Spitzenmonat

Besonders fleißig wurde im Sommer geradelt. Allein im Juli verzeichneten die Wiener Linien rund 211.000 Ausleihen. Auch die E-Bikes erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit Juli stehen neben den 3.100 klassischen WienMobil Rädern zusätzlich 600 E-Bikes zur Verfügung. Mit diesen wurden bereits rund 180.000 Fahrten absolviert. Auffällig ist auch, dass die Leihräder vor allem für kürzere Strecken genutzt werden. Rund zwei Drittel aller Fahrten dauern weniger als 30 Minuten. Besonders hoch ist die Nachfrage an den Wochenenden.

Diese Stationen sind besonders beliebt

Am häufigsten werden die Leihräder an wichtigen Verkehrsknotenpunkten ausgeliehen. An der Spitze des Stationsrankings stehen der Praterstern, der Hauptbahnhof und das MuseumsQuartier. Bei den E-Bikes sieht die Reihenfolge etwas anders aus: Hier liegen der Hauptbahnhof, die Neubaugasse und die Zieglergasse vorne. „Die Rekordnutzung zeigt, dass immer mehr Menschen verschiedene Verkehrsmittel kombinieren und flexibel unterwegs sein wollen“, erklärt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Ein Wiener radelte im Oktober gleich 132 Mal

Für zusätzliche Motivation sorgte im Oktober die sogenannte WienMobil Rad Challenge. Dabei konnten besonders aktive Nutzer eine digitale Jahreskarte gewinnen. Insgesamt nahmen 569 Personen an der Aktion teil und absolvierten gemeinsam 5.171 Fahrten. Der Sieger brachte es auf beeindruckende 132 Ausleihen innerhalb eines Monats. Das entspricht durchschnittlich mehr als vier Fahrten pro Tag.

Wien baut Radwege weiter aus

Parallel zur steigenden Nutzung der Leihräder wird auch das Radwegenetz in Wien ausgebaut. Seit 2021 entstanden laut Stadt Wien mehr als 100 Kilometer neue Radinfrastruktur im Hauptradwegenetz und weitere 50 Kilometer im Bezirksnetz. Insgesamt wurden über 250 Radwegeprojekte umgesetzt. Für 2026 stehen mehr als 33 Projekte mit insgesamt 12,5 Kilometern neuer Radwege auf dem Programm. Zu den aktuellen Vorhaben gehört die Umgestaltung des Schottenrings. Dort soll bis Ende August 2027 eine Fahrradstraße entstehen. Auch auf der Äußeren Mariahilfer Straße wird an einem breiten Zweirichtungsradweg gearbeitet.