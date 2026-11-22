Der Start in die neue Woche wird in Wien ziemlich frisch. Am Montag, dem 23. November, erwarten die Wiener Temperaturen von maximal 4 Grad. Dazu weht zeitweise kräftiger Wind.

Der Montag beginnt in Wien mit einigen Restwolken und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung jedoch immer weiter auf. Kurze Regenschauer sind zwar nicht ganz ausgeschlossen, überwiegend bleibt es aber trocken.

Kräftiger Wind zum Wochenstart

Besonders unangenehm könnte der Wind werden. Dieser weht zunächst lebhaft bis stark aus Nordwest und lässt die ohnehin niedrigen Temperaturen noch kälter erscheinen. Erst am Nachmittag schwächt er sich spürbar ab. Viel Wärme ist zum Wochenbeginn nicht zu erwarten: Während die Temperaturen in der Früh bei rund 0 Grad liegen, werden tagsüber höchstens 4 Grad erreicht. Wer am Montag in Wien unterwegs ist, sollte sich daher warm anziehen.