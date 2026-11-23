Am 23. November ist in Wien Equal Pay Day. Frauen verdienen hier im Schnitt 10,6 Prozent weniger als Männer. Das entspricht 39 Tagen. Österreichweit liegt der Schnitt sogar bei 15,5 Prozent.

Umsonst arbeiten die meisten Menschen ungern. Genau dies müssen aber die Wiener Frauen ab dem 23. November, dem Equal Pay Day. Wie kommt das? Frauen und Männer sind am Jobmarkt nicht gleichwertig, obwohl seit den späten 70er Jahren in ganz Österreich das Gleichberechtigungsgesetz gilt.

Strukturen führen zu Ungleichheit

Unter diesem Gesetz ist Diskriminierung zwar offiziell verboten, doch sind deshalb noch lange nicht alle diskriminierenden Strukturen außer Kraft. Alte Rollenvorstellungen, unbezahlte Care-Arbeit und stereotype Berufe stehen immer noch an der Tagesordnung. Berufe in denen Frauen dominieren, werden zum Beispiel zumeist schlechter bezahlt.

Wien schneidet österreichweit am besten ab

Bei ganzen 10,6 Prozent weniger, arbeiten Frauen in Wien im Schnitt 39 Tage umsonst. Im Bundesländer-Vergleich schneidet Wien jedoch noch am besten ab: Ganze 15,5 Prozent Einkommensunterschied gibt es im Durchschnitt in Österreich, was 57 Tagen Gratis – Arbeit entspricht.

Gemeinsam laufen für Lohngerechtigkeit

Um auf den Equal Pay Day in Wien aufmerksam zu machen veranstaltet die Gewerkschaft vida am 23. November den „Equal Pay Lauf“ im Sportcenter Donaucity. Unter dem Motto „Gemeinsam laufen. Gemeinsam die Lohnlücke schließen“ startet die Veranstaltung um 13 Uhr. Männer und Frauen starten gleichzeitig und laufen zunächst dieselbe Strecke, nach zwei Drittel ist der Lauf für die Männer jedoch bereits zu Ende: Sie haben ihr Einkommensziel erreicht. Frauen legen das letzte Drittel mit Kinderwägen, Rollstühlen oder Staubsaugern zu Ende, um zu symbolisieren wie der Alltag sie zusätzlich ausbremst. So fordert die Gewerkschaft vida eine Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die mit Transparenz für weniger Ungleichheit sorgen soll.